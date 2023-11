Médico é preso no Aeroporto de Guarulhos por ofensa racista contra mulher: “Chinesa dos infernos”

A Polícia Federal prendeu um médico de 43 anos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, depois que ele fez ofensas racistas contra uma chinesa, de 36. A agressão ocorreu dentro de um avião que seguia com destino a Manaus, no Amazonas. A viagem só continuou horas depois da retirada do passageiro da aeronave.

O caso aconteceu na terça-feira (28), em um voo da Latam. Os passageiros já estavam dentro do avião, quando o médico passou a xingar e a empurrar a mulher, que já estava sentada, e disse: “Chinesa dos infernos”.

Dois advogados que estavam nas proximidades testemunharam a cena e acionaram os comissários que, por sua vez, chamaram as autoridades. Eles prestaram depoimento e confirmaram as ofensas racistas.

O voo foi cancelado até a retirada do médico e oitiva das testemunhas. Segundo a PF, o médico foi autuado com base no art. 2º da lei 7.716/89, que criminaliza o racismo. O crime é inafiançável.

Em nota, a Latam disse apenas que solicitou apoio da Polícia Federal para realizar o desembarque de um passageiro antes da decolagem do voo e que, após o procedimento, a aeronave decolou às 11h32 de terça-feira.

O nome do médico não foi revelado, assim, a defesa dele não pôde ser localizada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

