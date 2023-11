“Dando uns pegas”: dupla acaba na delegacia após ser flagrada fazendo sexo em parque de Goiânia

Dois homens, de 25 e 34 anos, foram detidos após serem flagrados nus e fazendo sexo no parque Bosque dos Buritis, em Goiânia, em Goiás. Agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) faziam um patrulhamento no local, quando flagraram a cena. Ao serem questionados sobre os atos, eles disseram que só estavam “dando uns pegas”.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (27). Os guardas disseram que os homens estavam em uma área de mata, completamente pelados.

Os GCMs realizaram as identificações e os levaram para a Central Geral de Flagrantes de Goiânia. No local, eles foram autuados pelo crime de ato obsceno consumado, conforme tipificado no Artigo 233 do Código Penal Brasileiro.

Depois de assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), eles foram liberados. Como os nomes dos homens não foram revelados, não foi possível encontrá-los para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

