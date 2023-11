Apostador de Guarulhos (SP) leva prêmio da Lotofácil desta terça-feira

Um único apostador foi o grande ganhador da Lotofácil desta terça-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. O felizardo é um apostador da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, e ele vai engordar sua conta bancária em R$ 1.457.949,15.

Na faixa dos 14 acertos, 183 apostas foram premiadas com valores individuais de R$ 1.670,48. Foram premiados ainda 6.913 apostas que acertaram 13 números com R$ 30 cada.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 03, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retoma o sorteio diário nesta quarta-feira com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, segundo a Caixa.

As apostas das loterias encerram às 19h e podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina acumulou

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas da Quina no sorteio desta terça-feira, de acordo com a Caixa. Para o sorteio desta quarta-feira, o apostador que acertar as cinco dezenas podem levar para casa um prêmio de R$ 2 milhões.