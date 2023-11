Nus e degolados: mulher é presa por morte de jovens e detalha como foi a dinâmica do crime

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 24 anos suspeita de envolvimento nas mortes de Caroline Batista Froes, de 22 anos, e Jimmy Pereira da Silva, de 21, que foram achados nus e degolados em uma casa, em Birigui, no interior de São Paulo. A suspeita negou ter sido a autora das facadas, mas disse que viu quando o companheiro cometeu o crime e detalhou como foi a dinâmica do caso. O homem, que foi para o Paraguai, segue foragido.

Os corpos das vítimas foram encontrados na tarde de quinta-feira (23). De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência após a ligação da irmã do suspeito, que indicou o local onde os mortos estavam. Caroline apresentava um corte profundo no pescoço e vestígios de violência sexual. Já Jimmy tinha sinais de facadas no peito e também um corte profundo no pescoço.

Depois de mortas, as vítimas foram enroladas nos lençóis. Na casa, os policiais encontraram roupas e um colchão sujos de sangue, além de documentos dos moradores. Um vídeo mostrou a situação do imóvel. Veja abaixo - ATENÇÃO: Imagens fortes:

Vídeo mostra interior da casa onde casal de jovens foi encontrado degolado em Birigui (SP). (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES). pic.twitter.com/D4TMdjy3b5 — sbtinterior.com (@sbtnointerior) November 24, 2023

Após ser presa, a suspeita contou que fugiu com o companheiro após o crime por ficar em “estado de choque”. Ela e o homem, identificado como Washington Elias Relíquias de Souza, de 29 anos, fugiram para o Paraguai, mas ela decidiu voltar para Birigui e se explicar à polícia.

O delegado Eduardo Lima de Paula, responsável pelas investigações, revelou ao site UOL que a mulher disse que Souza matou as vítimas e ocultou os corpos. Apesar de ter presenciado tudo, ela não teve participação direta. Mesmo assim, a mulher teve a prisão temporária de 30 dias expedida pela Justiça.

As defesas dos suspeitos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Dinâmica do crime

A mulher contou que os jovens foram mortos na manhã do último dia 22. Segundo ela, Jimmy teria a procurado com o intuito de fazer sexo, enquanto ela dormia. O companheiro a defendeu e entrou em luta corporal com o rapaz e, em seguida, o matado a facadas.

Caroline também dormia na casa, mas acordou com a confusão e ameaçou chamar a polícia ao ver que Jimmy estava morto. Assim, Souza também a matou para não deixar testemunhas.

O delegado explicou que as vítimas mal tinham conhecido o casal, quando foram para a casa deles. “Se encontraram em um barzinho na terça, dia 21 de novembro, e ele [Jimmy] pediu para pernoitar na casa do amigo para ficar com a Caroline. O suspeito teria concordado. Lá teriam usado drogas e bebido juntos”, relatou de Paula.

O caso segue em investigação e a polícia busca por Souza, que também já teve um mandado de prisão expedido pela Justiça.

LEIA TAMBÉM: