Lotofácil premia 10 apostadores, três deles de São Paulo

Nada menos do que 10 apostadores vão dividir o prêmio da Lotofácil sorteada nesta segunda-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, e cada um deles vai levar para casa R$ 291.096,03.

Três dos felizardos ganhadores são da Grande São Paulo: um é da Capital e os outros dois são de Guarulhos e Cotia. As demais apostas foram feitas em Juazeiro (BA), São Luis (MA), Recife (PE), Volta Redonda (RJ), Porto Velho (RO) e duas delas pelo canal eletrônico da Caixa.

Nesta edição do sorteio com tantos ganhadores, 1.094 apostas fizeram os 14 pontos e cada um delas ganhou R$ 388,27. Já as apostas com 13 acertos foram 26.486 e cada uma delas ganhou R$ 30.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram:

01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

A Loteria retoma seu sorteio normal nesta terça-feira e promete pagar a quem acertar as 15 dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Quem for concorrer neste sorteio deve efetuar sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

As loterias da Caixa são sempre sorteadas a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os sorteios podem ser acompanhados em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube e Facebook.