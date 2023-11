Greve no Metrô e CPTM: saiba quais linhas foram afetadas e quais seguem funcionando em SP

Greve unificada afeta circulação dos trens do Metrô e CPTM em SP (Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil)

A greve unificada entre trabalhadores do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) afeta a circulação do transporte público na Capital e Grande São Paulo desde a madrugada desta terça-feira (28). No Metrô, a Linha 15-Prata está totalmente parada. Já na CPTM, a Linha-10 Turquesa não tem operação (veja outros detalhes abaixo).

O movimento, que também conta com servidores da Sabesp, Fundação Casa e professores da rede estadual, é um protesto contra a política de privatizações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além disso, eles também questionam cortes no orçamento da Educação.

Para amenizar os transtornos da paralisação, tanto a gestão estadual, quanto a prefeitura da Capital, decretaram ponto facultativo nesta terça-feira.

A SPTrans opera com 100% da frota de ônibus, além de contar com um reforço de mais 200 veículos. Apesar disso, a Secretaria de Transportes informou que um ônibus de grande porte tem capacidade para transportar 170 passageiros, enquanto um trem transporta mais 1 mil pessoas a cada viagem.

O Rodízio Municipal de Veículos, que hoje valia para carros com placas 3 ou 4, está suspenso durante todo o dia. Continuam valendo normalmente as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF); e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização.

Veja quais linhas estão paradas e quais funcionam:

Metrô:

Linha 1-Azul: Funcionando da estação Tiradentes à estação Ana Rosa;

Linha 2-Verde: Funcionando da estação Alto do Ipiranga à estação Clinicas;

Linha 3-Vermelha: Funcionando da estação Bresser à estação Santa Cecilia;

Linha 15-Prata: Totalmente paralisada;

Linha 4-Amarela (privatizada): Funciona normalmente;

Linha 5-Lilás (privatizada): Funciona normalmente.

CPTM:

7-Rubi: Trens circulam entre Luz e Caieiras;

8-Diamante: Operação normal;

9-Esmeralda: Operação normal;

10-Turquesa: Totalmente paralisada;

11-Coral: Circulação com maiores intervalos entre Luz e Guaianazes;

12-Safira: Operação normal;

13-Jade: Operação normal.

Continue acompanhando a atualização dos serviços públicos e os impactos da greve dos funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp nos nossos canais. pic.twitter.com/GVG78pYkOZ — Governo de S. Paulo (@governosp) November 28, 2023

Ponto facultativo

Segundo o governo, apesar do ponto facultativo, as consultas em Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) da capital e em outras unidades de saúde estaduais terão seus reagendamentos garantidos, assim como nos postos do Poupatempo. Serviços da segurança pública e do programa “Bom Prato” também não serão afetados.

Em nota, o governo disse que a greve é motivada por “interesses políticos” e que a pauta principal dos sindicatos não está ligada a causas trabalhistas. “A irresponsabilidade dos grevistas afeta 1,2 milhão de estudantes inscritos no Provão Paulista, cujo exame começaria no dia 28 e teve que ser adiado para que nenhum aluno seja prejudicado.”

Já o Sindicato dos Metroviários rebateu às críticas e atacou as privatizações propostas pelo governo Tarcísio de Freitas. “Mesmo com mais dinheiro, apresenta maiores falhas, dando prejuízo tanto ao estado quanto à população”, publicou a entidade nas redes sociais.