VÍDEO: Câmeras flagram suspeito de matar e roubar dentista saindo de prédio de luxo em Salvador

A Polícia Civil investiga a morte do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, que foi encontrado amarrado a uma cama no apartamento em que morava em um prédio de luxo, em Salvador, na Bahia. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que um homem, apontado como o principal suspeito do crime, deixou o local caminhando tranquilamente, puxando uma mala (veja abaixo). O carro da vítima e demais pertences foram levados pelo criminoso, que abandonou o veículo a três quilômetros do local.

Imagens o condomínio Celebration Garibaldi, local onde o dentista Lucas Maia de Oliveira, 36 anos, morava e também foi encontrado morto em Salvador, flagraram o momento em que um homem deixa o prédio com uma mala e usando um casaco do dentista, na madrugada de sexta-feira (24). pic.twitter.com/P3AKHcJb2I — Jornal Correio (@correio24horas) November 26, 2023

Lucas foi visto pela última vez na quinta-feira (23), quando entrou no prédio acompanhado pelo suspeito. Ele não fez mais em contato com parentes e amigos. Assim, no sábado (25), um colega foi até o apartamento dele e o encontrou morto, amarrado a uma cama. A polícia foi acionada e constatou que a vítima já estava sem vida.

As imagens do circuito interno do prédio foram analisadas e nelas o suspeito apareceu descendo dois andares de escada, na madrugada de sexta-feira (24). Ele usava um capuz e depois entrou no elevador, indo até o estacionamento. De lá, ele saiu com o carro do dentista, que foi encontrado abandonado na região do Vale do Muriçoca, no domingo (26).

A Polícia Civil diz que analisa outras imagens para tentar identificar o suspeito. A corporação informou que, além do carro, o criminoso levou uma quantia em dinheiro, dois televisores, um notebook, um celular, dinheiro e roupas da vítima. É realizado um rastreamento no telefone.

Além de familiares e amigos de Oliveira, a polícia também já ouviu um vizinho, que disse ter escutado gritos de socorro no apartamento do dentista na madrugada de quinta-feira. Na ocasião, ele ligou e avisou ao porteiro, que teria ido checar. No entanto, ao chegar próximo, ele não ouviu nenhuma movimentação e, por isso, não chegou a acionar a polícia.

O caso segue em investigação na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), mas, por enquanto, foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Golpe

Um amigo do dentista contou, ao site G1, que há cerca de um ano ele já tinha sido vítima do golpe “Boa Noite, Cinderela”, no qual foi dopado e roubado. Na ocasião, ficou dois dias desacordado. Depois disso, ele passou a sempre avisar aos amigos sobre as pessoas com quem se relacionava.

Apesar dessa conduta, ainda não há detalhes se Oliveira chegou a enviar fotos do suspeito.

LEIA TAMBÉM: