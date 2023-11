Seis bolivianos são presos em ônibus com quase 500 cápsulas de cocaína no estômago, em SP

A Polícia Civil prendeu seis bolivianos que estavam em um ônibus de turismo levando quase 500 cápsulas de cocaína no estômago, em São Paulo. As “mulas” eram monitoradas pelo serviço de inteligência e foram abordadas quando o veículo circulava pela Marginal Pinheiros. Os homens foram levados a um hospital e, depois de expelirem o entorpecente, que pesou quase 1,8 quilo, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O caso aconteceu no sábado (25). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o serviço de inteligência da Polícia Civil recebeu a informação sobre o transporte de droga no ônibus, que partiu da Bolívia na última quinta-feira (23). O veículo entrou no Brasil pelo Mato Grosso do Sul e seguiu para São Paulo.

Quando o ônibus acessou a Rodovia Castelo Branco, em Araçariguama, no interior paulista, passou a ser monitorado por agentes da 2ª Delegacia de Patrimônio do Departamento de Investigações Criminais (Deic). A abordagem foi feita quando o veículos acessou a Marginal Pinheiros.

Os bolivianos foram submetidos a exames de raio-x, que comprovaram que seis deles levavam as cápsulas de drogas no estômago. Assim, eles foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, onde expeliram a cocaína. Após o atendimento médico, eles foram presos e seguem à disposição da justiça.

A SSP-SP destacou que as investigações continuam para apurar qual era o destino do entorpecente. No total, eles tinham engolido 454 cápsulas. A identidade dos presos não foi revelada.

Na semana passada, a polícia descobriu uma casa em São Paulo, onde um grupo recebia treinamento para engolir cápsulas com drogas. Um homem de 24 anos, suspeito de aliciar “mulas” para o tráfico internacional de drogas, foi preso. Outras 33 pessoas estavam no local foram ouvidas e liberadas. Elas confirmaram que aprendiam como dilatar o estômago para fazer o transporte dos entorpecentes.

Polícia de SP acha casa onde 'mulas' eram treinadas para engolir drogas e levá-las à Europa (Divulgação/SSP-SP)

