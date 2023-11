São Paulo enfrenta ‘temporais de verão’ nos próximos dias

Após dias de extremo calor e um final de semana gelado, o paulistano volta a ter dias de com temperaturas amenas durante a semana, principalmente na Capital, onde os termômetros sobem para 26ºC na tarde desta segunda-feira.

Entretanto, de acordo com a Climatempo, a chuva ganha força nos próximos dias, com a circulação dos ventos favorecendo o transporte de umidade e calor e contribuindo para a formação de nuvens sobre todo o estado.

O calor e a alta umidade aumentam o risco de temporais no estado de São Paulo nos próximos dias, de acordo com os meteorologistas. A Climatempo emitiu um alerta de chuvas fortes, com risco de raios e ventos de até 70 km/h, com possibilidade de alagamentos em várias regiões, sobretudo a partir de terça-feira. São chuvas com características de temporais de verão, embora, embora a estação comece apenas em 22 de dezembro.

Nas regiões do centro-norte e oeste paulista, a chuva deve começar já pela manhã nesta terça-feira e intercalar com períodos de sol, com as pancadas mais intensas ocorrendo no final da tarde. Na quarta-feira a nebulosidade aumenta e a chuva deve ser mais persistente em todo o estado.

Apesar do aumento das chuvas, os dias devem ser mais quentes, se comparados ao final de semana, e os termômetros devem chegar aos 29ºC durante a semana na Capital e região metropolitana. Já no interior paulista, o calor volta com mais força e pode chegar aos 32ºC, mas nada comparado ao calor extremo que o estado enfrentou na semana passada.