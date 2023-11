Nus e degolados: polícia consegue pistas sobre autores das mortes de jovens no interior de SP

Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22, foram encontrados mortos em Birigui, no interior de SP (Reprodução/Facebook)

A Polícia Civil identificou os responsáveis pelas mortes de Caroline Batista Froes, de 22 anos, e Jimmy Pereira da Silva, de 21, foram achados nus e degolados em uma casa, em Birigui, no interior de São Paulo. Conforme a investigação, um dos suspeitos confessou o crime durante uma ligação feita à irmã, que denunciou o caso. Apesar da pista sobre os autores, a corporação ainda procura pelos responsáveis e tenta descobrir a motivação dos assassinatos.

Os corpos das vítimas foram encontrados na tarde de quinta-feira (23). De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência após a ligação da irmã do suspeito, que indicou o local onde os mortos estavam.

Segundo informações da TV TEM, afiliada da TV Globo, Caroline apresentava um corte profundo no pescoço e vestígios de violência sexual. Já Jimmy tinha sinais de facadas no peito e também um corte profundo no pescoço.

Depois de mortas, as vítimas foram enroladas nos lençóis. Na casa, os policiais encontraram roupas e um colchão sujos de sangue, além de documentos dos moradores. Um vídeo mostrou a situação do imóvel. Veja abaixo - ATENÇÃO: Imagens fortes:

Vídeo mostra interior da casa onde casal de jovens foi encontrado degolado em Birigui (SP). (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES). pic.twitter.com/D4TMdjy3b5 — sbtinterior.com (@sbtnointerior) November 24, 2023

Os jovens mortos não moravam no local e não tinham antecedentes criminais. Os corpos deles foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, também no interior paulista, onde passaram por perícia para atestar as causas das mortes e também por exames toxicológicos.

