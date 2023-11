Abandono de incapaz: pais deixam menino de 2 anos dormindo em carro para ir a bar, na Grande SP

A Polícia Militar encontrou uma criança de 2 anos que foi deixada dormindo dentro de um carro, sozinha e com os vidros fechados, na Estrada de Constantinopla, que fica entre Embu das Artes e Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Os pais, que são separados, estavam em um bar nas proximidades. Ambos foram autuados por abandono de incapaz.

O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (23). Conforme reportagem do site G1, o pai do garoto, de 25 anos, trabalha no bar e disse que não sabia que o filho estava no veículo. Naquela ocasião, a mãe do menino, de 18 anos, estava no estabelecimento, com o atual namorado, e afirmou deixou o garoto no carro “para curtir a noite”, já que não tinha quem cuidasse dele.

Os PMs levaram o pai e a mãe do menino até a Delegacia Central de Embu das Artes, onde o caso foi registrado como abandono de incapaz. O Conselho Tutelar foi acionado e entregou a guarda da criança para a avó paterna.

Depois de ouvidos, os pais foram liberados, mas vão responder pelo caso. As identidades deles não foram reveladas, assim, não foi possível encontrar suas defesas.

“O caso citado foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Polícia de Embu das Artes e será investigado. Policiais militares averiguavam, no início da madrugada de quinta-feira (23), uma tabacaria no Jardim Marina, quando encontraram uma criança de dois anos sozinha dentro de um carro. Os policiais retiraram o menino do veículo e encontraram os pais, uma mulher de 18 e um homem de 25 anos, dentro do estabelecimento. Ambos foram conduzidos para a delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado e liberou a criança para a avó paterna”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

LEIA TAMBÉM: