IPVA 2024: saiba como é possível calcular e ter uma estimativa do valor do imposto em São Paulo

IPVA 2024: São Paulo segue com alíquota de 4% sobre o valor venal do veículo (Oswaldo Corneti/Fotos Públicas)

O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo anual cobrado em todo o país. Em São Paulo, o valor da taxa é de 4% do preço do carro para veículos de passeio de até 20 anos de fabricação. Assim, sabendo o valor do automóvel, é possível ter uma estimativa do quanto será preciso desembolsar em 2024.

Os valores dos veículos são definidos com base da Tabela Fipe, onde é possível consultar quanto vale a partir do modelo, marca, versão e ano de fabricação. Sendo assim, com a alíquota de 4%, o dono de um veículo que custa R$ 50 mil terá que pagar o IPVA de R$ 2 mil, por exemplo, em São Paulo.

Esses valores mudam em cada estado, onde a alíquota tem diferenças. Em Tocantins, por exemplo, a taxa é de 2% sobre o valor do veículo. Nesse caso, um carro de R$ 50 mil terá IPVA de R$ 1 mil.

Alguns sites fazem simulações sobre os valores para o IPVA no ano que vem. São eles:

Como a tabela Fipe varia de acordo com o Índice de Preços do Consumidor (IPC), as simulações feitas agora para o IPVA de 2024 podem sofrer alterações.

As informações oficiais sobre o valor do imposto, calendário e as formas de pagamento ainda serão divulgadas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo. A novidade é que, desde outubro deste ano, é possível pagar o IPVA também via Pix.