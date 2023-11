Refém idosa dada como morta é libertada após cessar-fogo temporário entre Israel e Hamas

Antes dada como morta pela Jihad Islâmica, Hanna Katzir, de 77 anos, foi uma das 13 reféns libertadas na última sexta-feira, 24 de novembro, após um acordo de cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas.

Conforme publicado pelo O Globo, a morte da idosa chegou a ser divulgada pelo próprio grupo extremista ao longo da última semana. Hanna e seu filho, Elad, foram capturados durante o ataque surpresa ocorrido em 7 de outubro, dando início à guerra.

No dia em questão, Hanna estava em sua casa, localizada no kibutz Nir Oz, acompanhada de seu marido, Avraham Rami Katzir, e do filho. No ataque surpresa, o marido de Hanna foi morto e ela e o filho, de 47 anos, levados como reféns.

Liberdade

Após 50 dias como refém, Hanna foi libertada pelo Hamas, porém seu filho permanece em cativeiro. No entanto, a idosa chegou a ter sua morte anunciada por um comunicado realizado no Telegram durante a noite da última terça-feira, 21 de novembro.

No comunicado, que foi divulgado pelo jornal The Jerusalem Post, as Brigadas al-Quds, braço militar do Hamas, afirmaram: “Anteriormente, tínhamos expressado a nossa vontade de libertá-la por razões humanitárias, mas o inimigo adiou o acordo e isso levou à morte”.

Um vídeo divulgado no início do mês pelos extremistas também mostrou Hanna em uma cadeira de rodas afirmando estar com saudades de seus parentes. Ela também dizia ter esperança de poder vê-los na próxima semana. Na ocasião, não havia perspectiva de um acordo.

A idosa, no registro em vídeo divulgado, também culpava o premier israelense, Benjamin Netanyahu de ser o responsável pela guerra: “Netanyahu quebra tudo que é bom, machuca pessoas, insulta, e é por isso que as crianças estão morrendo”.

Em um momento anterior à divulgação do vídeo, um representante da Jihad Islâmica afirmou que poderia libertar dois reféns por questões médicas e humanitárias, mas que o faria somente se as condições do terreno permitissem.

Na ocasião, o porta-voz das Forças Armadas Israelenses, Richard Hecht, afirmou que o grupo estava “tentando fazer terrorismo psicológico” ao utilizar as declarações sobre os reféns.