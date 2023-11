Ondas de calor ‘mortais’ podem atingir o Brasil, alertam especialistas

O Brasil pode enfrentar uma onda de calor mortal, é o que afirmam os pesquisadores do World Weather Attribution. Segundo a publicação, divulgada pelo Globo Rural, os países da América do Sul estão 100 vezes mais suscetíveis às ondas de calor por conta dos danos causados ao meio ambiente.

Conforme os pesquisadores, apesar dos impactos do fenômeno climático El Niño para os padrões climáticos, sua contribuição para o calor extremo é mínima em comparação aos impactos do aquecimento global.

Em média, as temperaturas subiram até 4,3 graus Celsius entre os meses de agosto e setembro na América Latina. No final do inverno, países como Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina registraram máximas de até 40ºC.

A pesquisa ainda revela: “Eventos de calor como este irão se tornar ainda mais comuns e mais quentes. Com temperaturas médias globais de 2ºC acima dos níveis pré-industriais, estes eventos serão cinco vezes mais prováveis de elevar a temperatura em 1,1 a 1,6ºC em comparação ao que é observado atualmente”.

Ondas de calor mais intensas serão frequentes

A pesquisa em questão ainda revela que além da maior intensidade e frequência, as ondas de calor podem elevar a temperatura global em mais 2 graus Celsius, sendo que novos episódios de grande intensidade e alta probabilidade de letalidade, podem acontecer periodicamente a cada cinco ou seis anos.

O impacto do aumento das temperaturas já pode ser sentido pelos brasileiros nas últimas semanas.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, INMET, as capitais Cuiabá e São Paulo tiveram o início de primavera mais quente nos últimos 63 anos, com temperaturas máximas que ultrapassaram os 40ºC e sensação térmica acima dos 44ªC.

