Facebook recebe multa milionária por descumprir ordens judiciais de investigadores do Caso Marielle

Por descumprimento de ordens judiciais no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, a Meta, empresa dona do Facebook, foi condenada a pagar uma multa de R$6,1 milhões.

Conforme publicado pelo G1, a decisão da Justiça do Rio engloba ordens judiciais emitidas em 2018 que obrigavam a Meta a fornecer aos investigadores dados telemáticos de pessoas que visitaram perfis e páginas relacionadas à vereadora.

A primeira condenação foi realizada em 10 de dezembro de 2020, quando a Meta foi multada em R$5 milhões, mas o valor não foi pago na ocasião devido a recursos e tentativas de acordo por parte da empresa.

O valor de R$6.094.0925,83 foi pago pela Meta após correções sob o valor inicial. A cobrança da multa foi solicitada pela Força Tarefa Marielle Franco-Anderson Gomes, do Ministério Público do Rio, sob pena de bloqueio do valor nas contas da empresa.

“Impossibilidade técnica”

Conforme informações do MP, a Meta só respondeu aos ofícios referentes ao caso no mês de março de 2021, após três anos da solicitação inicial. Na ocasião eles alegaram uma “impossibilidade técnica” para fornecer os dados solicitados.

Na decisão que determinou o pagamento da multa, o juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal da Justiça do Rio, afirmou que “a insistência em não fornecer os dados ou demorar anos a fazê-lo prejudicou a investigação de dois homicídios consumados, circunstância que era de conhecimento da empresa que, ainda assim, não colaborou”.

“A empresa detém informações sobre visualizações, consultas, anúncios clicados, dentre outros. Nesse contexto, não é crível que a empresa não tivesse como fornecer dados requisitados por autoridade judicial competente, a pedido do MP, para fins de persecução penal”.

Em nota, a Meta declarou que colabora com as autoridades e cumpre ordens judiciais em conformidade com as leis aplicáveis e capacidade técnica.

Leia também: Casal é encontrado morto em cidade turística da Bahia