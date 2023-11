Casal é encontrado morto em cidade turística da Bahia

Na última sexta-feira, 24 de novembro, o espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e sua esposa, a brasileira Érica da Silva Santos, de 38 anos, foram encontrados mortos em Porto Seguro, Bahia.

Conforme informações publicadas pelo G1, o chef de cozinha e a companheira eram donos de um restaurante turístico chamado ‘Os Ribeirinhos’, localizado às margens do Rio Buranhém, na região da Ilha do Pau do Macaco.

David, que atuava como chef de cozinha, era natural da ilha turística de Mallorca, localizada na região do Mediterrâneo, e costumava participar de festivais de gastronomia acompanhado da esposa.

Recentemente, os dois participaram do “Festival Esquina do Mundo”, entre os dias 1º e 18 de novembro, em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, momentos que foram devidamente registrados pelo casal e compartilhados em suas redes sociais.

Nas publicações, David era acostumado a compartilhar sua rotina e a expressar o amor e carinho que ele e a companheira tinham pela Bahia.

Entenda o caso

Segundo informações da Polícia Civil, David e Érica foram encontrados mortos na sexta-feira, dia 24 de novembro, na cidade de Porto Seguro. A suspeita inicial é de que o caso se trata de um duplo homicídio.

Os corpos foram localizados perto das margens de um rio, com sinais de perfurações causadas por arma de fogo. Após a remoção e perícia dos corpos, a polícia deve seguir com oitivas e diligências para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

Diante da identificação dos corpos, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Seguro e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Costa do Descobrimento, emitiram notas de pesar ao informar o falecimento do casal.

Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso, que segue sob investigação das autoridades locais.

Leia também: Nus e degolados: vídeo mostra casa onde jovens foram achados mortos no interior de São Paulo