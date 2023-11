Após tentativa de estupro dentro de loja em SP, outras vítimas do homem são localizadas

Informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam que foram localizadas outras vítimas do homem que tentou estuprar uma vendedora dentro de uma loja de colchões.

Conforme publicado pelo G1, o crime aconteceu na região de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, no dia 18 de novembro. O caso está sendo investigado no 99º Distrito Policial, localizado no bairro Campo Grande.

A polícia, que já identificou o agressor e trabalha para localizá-lo, também investiga se o homem aparece no registro das câmeras de segurança de outros estabelecimentos da região, assaltando outras mulheres.

Nas imagens divulgadas por outro local, é possível ver o suspeito roubando outra vendedora, desta vez no dia 12 de novembro.

Agressão dentro da loja

Segundo a reportagem, o caso em questão aconteceu próximo ao horário de fechamento da loja de colchões e foi registrado pelo circuito de segurança do local. É possível ver o exato momento em que o homem entra no local e agarra a vendedora por trás.

Após a abordagem, vítima e agressor lutam e a mulher é arrastada para o banheiro do local, de onde continua resistindo e gritando. Sem conseguir imobilizar a vítima, o homem ainda tentou roubar o celular dela antes de fugir, as a mulher recuperou o aparelho.

O suspeito então é visto fugindo correndo pela porta de frente da loja e sai do local sem que outras pessoas apareçam para auxiliar a vítima.

