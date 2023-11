Após intensa onda de calor, o final de semana promete ser de chuvas e temporais

Depois de dias de intenso calor, o final de semana será repleto de temporais espalhados pelo Brasil. Conforme publicado pelo Globo Rural, as chuvas acontecem devido a uma área de baixa pressão no Paraguai que favorece a entrada de umidade e formação de nuvens carregadas.

Com isso, as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná ficam sujeitas a atuação de uma área de alta pressão que impede a formação de nuvens carregadas neste final de semana. Nestas localidades, poucas nuvens e momentos de sol devem se fazer presentes.

Já no oeste do Paraná, a precisão é de céu encoberto e fortes chuvas com ventania e descargas elétricas. Em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 13ºC e 17ºC.

No Sudeste, a frente fria segue deixando seus resquícios e quase toda região deve passar o final de semana com chuva. O maior volume é esperado para o interior de Minas Gerais, onde fortes rajadas de vento e chuvas de raio podem acontecer. Além disso, São Paulo deve continuar apresentando temperaturas baixas, chegando à máxima de 19ªC na região da capital.

Temporais devem atingir a região do centro-oeste

Para o final de semana as regiões do sul do Mato Grosso do Sul e parte de Goiás podem esperar fortes temporais que devem acontecer ao longo dos dias. Em algumas localidades, está prevista a ocorrência de fortes rajadas de vento e até mesmo queda de granizo.

Apesar disso, as temperaturas seguem altas, com máxima de 33ºC em Cuiabá.

No Nordeste, a possibilidade de chuvas fortes fica restrita as regiões sul e oeste da Bahia, e oeste do Maranhão.

Enquanto no Norte, Amazonas, Acre e Rondônia seguem sob o alerta de temporais com ventania.

