Vídeo: Teto de supermercado desaba soterrando funcionários na Grande Recife

O teto de um supermercado de médio porte prestes a inaugurar desabou na manhã desta sexta-feira (24), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, soterrando os funcionários que trabalhavam no local.

O mercado não tinha clientes, pois sua inauguração estava prevista para a quarta-feira da semana que vem, mas sete pessoas trabalhavam no local no momento do acidente, e uma delas morreu. As outras ficaram feridas com fraturas múltiplas pelo corpo.

Um promotor de vendas que havia acabado de sair do local disse estava arrumando as prateleiras, mas teve que ir a outro supermercado, e no momento em que saía ouviu o teto estalar e desabar sobre as pessoas.

O peso da estrutura esmagou prateleiras e arremessou produtos para fora do estabelecimento e pessoas que passavam pelo local tentaram saquear as mercadorias, de acordo com a Polícia Militar, que rapidamente foi acionada para conter a situação.

Os bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas, que ficaram embaixo dos escombros, e seis foram retirados com vida do local. Até o início da tarde, uma pessoa ainda estava sendo procurada sob os escombros..

Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Trauma do Hospital da Restauração no centro do Recife e, segundo os médicos, estão em condições estáveis.

O resgate contou com a participação do Corpo de Bombeiros, equipes do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar e Defesa Civil.

Ainda não há uma posição da prefeitura de Recife sobre o estado de preservação do prédio e os motivos do desabamento.