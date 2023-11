Vídeo: homem invade loja de colchões na zona sul de SP e tenta estuprar a vendedora

Um homem ainda não identificado invadiu uma loja de colchões em Interlagos, na zona sul de São Paulo, na tarde do último sábado e tentou estuprar a atendente em plena luz do dia. A notícia é do Metrópoles.

As câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o homem entra na loja e domina a atendente, que está distraída olhando para o celular. Ele a agarra e a arrasta para uma pequena sala, onde tenta consumar o estupro. A mulher passa a se debater e apesar de estar caída no chão, usa as pernas para afastar o agressor enquanto grita para ele sair. “Sair daqui, sai daqui”, grita, enquanto luta com o estuprador. Vários objetos caem no chão enquanto ele ainda tenta dominá-la.

Rapaz tenta violentar sexualmente uma vendedora na loja de colchões , felizmente sem êxito. pic.twitter.com/p8tltl0BOY — odesvairado (@odesvairado) November 23, 2023

A luta entre os dois dura cerca de 30 segundos, quando ela consegue pegar de volta o celular que o criminoso havia tomado quando a abordou. Em determinado momento, ele tenta forçá-la a entrar no banheiro, mas ela se recusa e grita. ”Não vou entrar”. Diante da resistência da vítima, ele resolve fugir, com medo de que pessoas que passassem pela rua ouvissem os gritos. Ele sai correndo e cruza a avenida Interlagos na altura da Nossa Senhora do Sabará e desaparece na rua.

A polícia já abriu investigações para tentar reconhecer o criminoso, mas até o momento ele não foi identificado.

Não há informações sobre o estado de saúde da jovem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o número de estupros em São Paulo cresceu 7,6% entre janeiro e setembro deste ano, em comparação com o ano passado. No acumulado de 2023, já foram registrados 10.705 estupros no estado.