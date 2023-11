VÍDEO: Criminosos apontam arma para o ex-jogador Fred durante assalto, no Rio de Janeiro

Ex-atacante Fred Guedes, que atualmente é diretor de planejamento do Fluminense, foi vítima de um assalto quando chegava no prédio em que mora, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (23). Câmeras de segurança registraram quando os criminosos abordaram o ex-jogador, apontaram uma arma em sua direção e o deixaram deitado no chão enquanto fugiram com seu carro (assista abaixo). Apesar do susto, ele não se feriu.

Assalto sofrido pelo Fred em Ipanema, madrugada, voltando do Maracanã. Já pode dar um reset no RJ? pic.twitter.com/2AVBIuCZq7 — José Ilan (@joseilan) November 24, 2023

O crime aconteceu no momento em que Fred voltava para casa após uma confraternização com a equipe do Fluminense, que ganhou do São Paulo por 1 a 0, no Estádio do Maracanã, em partida pelo Campeonato Brasileiro.

Quando o ex-jogador já embicava o carro para entrar na garagem do prédio, outro veículo se aproximou e os criminosos desceram, sendo que um deles apontava uma arma na direção da vítima. Fred saiu do veículo e deitou no chão, enquanto os assaltantes foram embora levando seu celular e carro.

A assessoria de imprensa do ex-jogador confirmou que ele foi roubado, mas ressaltou que ele não ficou ferido. Fred ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Leblon, mas, até a manhã desta sexta-feira (24), nenhum suspeito havia sido preso. Os investigadores analisam as imagens para tentar identificar os criminosos.

LEIA TAMBÉM: