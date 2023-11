Nus e degolados: vídeo mostra casa onde jovens foram achados mortos no interior de São Paulo

Jimmy Pereira da Silva, de 21 anos, e Caroline Batista Froes, de 22, foram encontrados mortos em Birigui, no interior de SP (Reprodução/Facebook)

Um vídeo mostra o interior da casa onde os jovens Caroline Batista Froes, de 22 anos, e Jimmy Pereira da Silva, de 21, foram encontrados mortos, nus e degolados, em Birigui, no interior de São Paulo. É possível ver que o local estava todo revirado e tinha um colchão com muitas manchas de sangue. A Polícia Civil investiga o caso, mas, até a manhã desta sexta-feira (24), nenhum suspeito havia sido preso.

Veja o vídeo, divulgado pelo site SBT Interior - ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

Vídeo mostra interior da casa onde casal de jovens foi encontrado degolado em Birigui (SP). (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES). pic.twitter.com/D4TMdjy3b5 — sbtinterior.com (@sbtnointerior) November 24, 2023

Os corpos das vítimas foram encontrados na tarde de quinta-feira (23). De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência após a ligação de uma mulher, que indicou o local onde os mortos estavam.

Segundo informações da TV TEM, afiliada da TV Globo, Caroline apresentava um corte profundo no pescoço e vestígios de violência sexual. Já Jimmy tinha sinais de facadas no peito e também um corte profundo no pescoço.

Depois de mortas, as vítimas foram enroladas nos lençóis. Na casa, os policiais encontraram roupas sujas de sangue, além de documentos dos moradores, que são considerados suspeitos pelo crime.

Os jovens mortos não moravam no local e não tinham antecedentes criminais. Os corpos deles foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, também no interior paulista, onde passarão por perícia para atestar as causas das mortes e também por exames toxicológicos.

LEIA TAMBÉM: