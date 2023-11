Lotofácil 2962: veja o resultado das loterias nesta sexta-feira

Aficionados pela Lotofácil que tentaram a sorte nesta sexta-feira (24) podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta sexta-feira, 21 de novembro, para a Lotofácil:

01, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25

GANHADOR DE SP

No sorteio de ontem, dois apostadores dividiram o prêmio da loteria, um deles de São Paulo e o outro do Rio de Janeiro. O apostador de São Paulo fez a aposta na cidade de Araras, no interior, e o do Rio em São Gonçalo. Cada um deles levou para casa R$ 304.917,47.

Trezentos e noventa e quatro apostas fizeram os quatorze pontos e cada uma delas levou para casa R$ 463,62, na faixa dos treze acertos, 13.221 apostas ganharam, cada uma, R$ 30,00.

Quina tem prêmio de R$ 614,1 mil nesta sexta-feira

Hoje tem também sorteio da Quina, cujo prêmio pago ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode chegar a R$ 614,1 mil.

Confira as cinco dezenas da Quina nesta sexta-feira: