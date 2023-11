Fim de semana será de chuva e frio em São Paulo; sensação térmica pode chegar a 12ºC

A chegada de uma frente fria a São Paulo traz mais chuva e vai derrubar a temperatura neste final de semana, de acordo com a Climatempo.

O forte calor que tem se propagado nos últimos dias dá uma trégua para a entrada de um frio atípico para o mês de novembro, trazido por uma massa de ar polar que se instala no estado nesta sexta-feira, sábado e domingo.

Nesta sexta-feira, os termômetros não devem ultrapassar os 21ºC e o dia deve permanecer chuvoso. De noite, o vento frio trazido pela massa polar derruba ainda mais a temperatura e diminui a sensação térmica.

No sábado e domingo a chuva continua e o frio também. No sábado, a temperatura máxima é de 20º C e a mínima de 14ºC, mas na parte da noite os ventos gelados podem chegar a 20 km/h e a sensação térmica na Capital pode atingir 12ºC, especialmente nas áreas mais abertas da cidade.

No domingo, a chuva diminui um pouco e o sol volta a aparecer em alguns momentos, mas o dia permanece nublado na maior parte do tempo. A temperatura média deve variar entre 15ºC e 23ºC, mas a baixa sensação térmica sentida na noite anterior pelos ventos gelados da frente fria começa a diminuir.

A temperatura volta a subir gradativamente a partir de segunda-feira, mas pelo menos até quarta-feira os paulistanos não terão que lidar com o calor abrasador das últimas semanas.