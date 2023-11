Caso Walewska: amiga revela segredo que ex-jogadora descobriu sobre o marido antes de morrer

A ex-jogadora Walewska Oliveira, campeã olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, que morreu aos 43 anos ao cair do 17º andar de um prédio, em São Paulo, fez uma descoberta sobre o marido, o corretor de imóveis e preparador físico Ricardo Alexandre Mendes, que deixou a relação ainda mais conturbada. Amiga da ex-atleta, a esportista Virna Dias revelou que ele tinha um filho fora do casamento.

“Ela viveu uma relação meio opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação para ela, descobriu-se que ele tinha um filho fora do casamento, e ela pirou, porque ela estava esperando ser mãe há muito tempo”, disse Virna, em entrevista ao site “Sportbuzz”.

A esportista disse que a amiga deixou cartas para a família e amigos, nas quais deixou claro seus problemas conjugais. “Ainda as pessoas não sabem, mas ela deixou quatro cartas: uma para o pai e para a mãe, uma para o irmão, para o melhor amigo dela, o Gustavo, e uma carta para o Bernardinho e pra gente. Foi muito duro. É triste, a Wal tirou a vida por causa do marido”, afirmou Virna.

A amiga disse que, apesar dos problemas com o marido, Walewska pensava que eles poderiam superar. Porém, isso não aconteceu. Momentos antes de cair do 17º andar do prédio em que morava, a ex-campeã olímpica chegou a mandar uma mensagem para o marido dizendo que o amava.

“As pessoas precisam aprender a pedir ajuda. Eu acho que o esporte deu tanta resiliência, tanta resistência, que ela não conseguiu pedir ajuda, porque achava que iria superar”, disse Virna.

Sobre a conduta de Ricardo Mendes com Walewska, Virna disse que ele sempre demonstrava que a amava incondicionalmente, mas, na verdade, era apenas fachada. “Na frente das amigas, ele atuava: ‘Minha mulher, minha paixão’. E depois vamos saber, através das cartas, dos bastidores, que não era verdade, ela vivia em uma relação preocupante. O voleibol até hoje está de luto”, lamentou a amiga.

Ricardo Mendes não foi encontrado para comentar o assunto e também não fez nenhum pronunciamento oficial.

Morte de Walewska

Walewska morreu no último dia 21 de setembro. O viúvo da ex-jogadora disse eles enfrentavam uma crise no casamento de 20 anos e que chegou a pedir o divórcio. Ele e Wal discutiram na noite anterior à morte dela e a mulher não estaria feliz com o fim da união.

“Ela me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi que não dava pra continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, eu esperava ela aceitar a separação numa boa”, disse Ricardo.

Assim, ele foi trabalhar e, quando chegou em casa, afirma que não sabia que a mulher estava na área de lazer do prédio. Naquela data, às 18h07, ele recebeu uma mensagem de celular dela que dizia: “Amo você. Mas, acho que você já tomou a sua decisão”. Logo em seguida, Ricardo respondeu: “Também te amo”.

Pouco tempo depois, ele foi avisado que ela tinha caído do 17º andar. “Cheguei em casa depois de um dia intenso de trabalho, não sabia que a Wal já tinha chegado. O interfone tocou, eu não atendi. Depois vieram as mensagens pelo WhatsApp do grupo do condomínio, até que a gestora tocou a campainha da minha casa para me avisar da tragédia. Meu chão abriu e eu desmoronei.”

A polícia informou que Wal chegou a ser vista por testemunhas, que não notaram qualquer sinal de preocupação. Ela enviou uma mensagem de celular ao marido e, poucos minutos depois, houve a queda. Ela estava ingerindo bebidas alcóolicas e estava sozinha na área de lazer do prédio.

No final de outubro, a polícia informou que o inquérito sobre a morte da ex-atleta estava em fase final. No entanto, não foi determinado um prazo para o fim das investigações, que seguem em andamento.

Walewska Oliveira, ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, morreu aos 43 anos (Reprodução/Instagram)

Campeã olímpica

Walewska iniciou a carreira no vôlei no Minas Tênis Clube, em 1995, mas também atuou por times como o São Caetano, Osasco. No exterior, integrou equipes do Sirio Perugia (Itália), Grupo 2002 Murcia (Espanha) e VC Zarechie Odintsovo (Rússia).

A ex-atleta ganhou o ouro olímpico com a seleção em Pequim, na China, em 2008, e também integrava a equipe que foi bronze em Sydney, na Austrália, em 2000.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) emitiu uma nota lamentando a morte de Walewska. A entidade ressaltou os títulos da central e, em nome do presidente Radamés Lattari, se solidarizou com os familiares.

