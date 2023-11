Bandidos tentam roubar carro da atriz Isabelle Drummond, mas não conseguem ligar e fogem

Atriz Isabelle Drummond é vítima de assalto no Leblon, no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

A atriz Isabelle Drummond sofreu um assalto no Leblon, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (22). Ela estava com uma amiga e um motorista, quando eles foram abordados. Os criminosos queriam levar o carro, um Audi, mas não conseguiram ligar o veículo e fugiram com os pertences das vítimas. Apesar do susto, eles não ficaram feridos.

O caso aconteceu por volta das 23h de quarta-feira. Em nota, a assessoria da atriz destacou que os pertences levados pelos bandidos foram recuperados. Entre eles estavam uma bolsa Prada, com uma pochete da mesma marca, uma bolsa da Valentino e itens da Apple, além da chave do Audi.

“A atriz Isabelle Drummond foi assaltada ontem, dia 22/11, às 23h, no Leblon, por quatro assaltantes que estavam em uma Pajero. Levaram alguns pertences da atriz, da amiga e do motorista que estavam com ela em seu carro. Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agressão”, diz o texto.

“O carro da atriz, um Audi, não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro. A atriz teve uma boa assistência do Tenente Coronel Ludorego, do 2° batalhão, que conseguiu recuperar todos os pertences, assim que como a Pajero que foi usada para o assalto, que era um veículo roubado”, ressaltou a assessoria da atriz.

Procurada, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que os policiais foram acionados e que “a vítima informou que o dispositivo de rastreamento dos objetos apontava uma localização no bairro do Catete, onde os policiais fizeram buscas e encontraram os pertences levados no compartimento de uma motocicleta estacionada. Além disso, um veículo também foi recuperado”, destacou o órgão.

“Foram apreendidos a motocicleta, o automóvel encontrado, bem como os pertences. A proprietária da moto foi conduzida a 14ª DP para prestar esclarecimentos”, ressaltou a polícia.

O caso segue em investigação, mas, até a manhã desta sexta-feira (24), nenhum suspeito havia sido preso.

LEIA TAMBÉM: