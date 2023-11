“Aliciando minha filha”: professora demitida por beijar aluno convidou outra estudante para fumar ‘pod’

Demitida após conversas de texto onde confessa que beijou aluno vazarem, a professora da escola municipal da Praia Grande também está sendo acusada de convidar outra aluna para fumar cigarro eletrônico com ela. “Estava aliciando minha filha”, disse a mãe da estudante.

A mãe, que não quis se identificar, disse que na mensagem, a professora dizia que pagaria pelo cigarro. “Ela chamou a minha filha para ir para uma adega, [disse] que não precisava se preocupar porque ela bancava o pod”, afirmou.

Ela disse que pediu para verificar as mensagens de texto no celular da jovem após notar mudanças em seu comportamento.

Essa mesma mãe foi responsável pela denúncia de que a professora estava envolvida com um aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, o qual ela afirmava ter beijado. Na mensagem que a professora mandou para a aluna, ela afirmou que não pretendia ficar apenas no beijo e que queria transar com ele. “Só o beijo não deu conta”, disse.

A mensagem interceptada pela mãe foi enviada para a diretora da escola, que demitiu a professora e acionou a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar.

Agora, com a nova denúncia, a professora pode responder por crime de “entregar ou fornecer produtos ou substâncias nocivas à saúde e que causem dependência”, cuja pena pode variar de 2 a 4 anos de prisão.