Adolescente grávida é encontrada morta e carbonizada na Bahia; namorado foi preso

A Polícia Civil investiga a morte da adolescente Eveny Brito Oliveira, de 16 anos, que foi encontrada carbonizada em uma estrada vicinal em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. A vítima estava grávida e, segundo a corporação, esse seria o motivo que teria levado seu namorado, de 22 anos, a cometer o feminicídio, pois ele não aceitava a gestação. O rapaz foi preso.

Eveny foi vista com vida pela última vez na terça-feira (21), quando saiu da escola que estudava. Ela não voltou para casa e sua família denunciou o desaparecimento. O corpo dela, no entanto, foi encontrado na quinta-feira (23), na estrada que fica no Povoado de Afligidos.

O namorado da adolescente passou a ser monitorado, mas fugiu. Ele foi preso no município de Valença, que fica a cerca de 10 km de São Gonçalo dos Campos. Conforme a polícia, ele permaneceu em silêncio ao ser detido, mas testemunhas relataram que ele não aceitava a gestação.

O rapaz, que não teve o nome revelado, foi levado para a delegacia de Conceição da Feira, onde permanece aguardando por uma audiência de custódia. Ele foi autuado pelo crime de feminicídio.

LEIA TAMBÉM: