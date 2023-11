Pedem nove anos de prisão para Dani Alves por agressão sexual

Um novo capítulo no caso de Dani Alves foi aberto, depois que o Ministério Público da Espanha pediu nove anos de prisão para o ex-jogador do Barcelona Dani Alves, acusado de agressão sexual.

De acordo com informação do ABC Catalunha, esta solicitação chegou após a abertura do julgamento oral contra o jogador de futebol brasileiro na Audiência de Barcelona.

Neste sentido, o Ministério, na sua acusação, solicitou uma indenização de 150 mil euros para a denunciante e liberdade sob vigilância.

Esta decisão foi feita após o jogador ter sido acusado de agredir uma jovem em uma discoteca na cidade de Barcelona no último dia 30 de dezembro.

Dani Alves irá a juízo por agressão sexual Getty imagens (Zhizhao Wu/Getty Images)

Mesmo assim, é citado que está sendo proposto que Dani Alves possa fechar um acordo devido as acusações, admitindo os fatos e assim reduzindo ostensivamente a pena de prisão, embora a notícia aponte que a acusada não concorda com a proposta desse acordo.

O investigado negou inicialmente que conhecesse a garota. Em seguida, assegurou que o sexo foi instigado por ela e, finalmente, que houve uma relação sexual consensual.

Nenhuma das versões de Alves lhe serviu para sair da prisão, nem também seus esforços para demonstrar seu consolidado estabelecimento na Catalunha, que minimizaria o risco de fuga.

Dani Alves está prestes a completar 11 meses na prisão, após sua detenção ocorrida no dia 20 de janeiro de 2023, na Espanha.