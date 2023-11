Jovem é presa no Aeroporto de Guarulhos com droga nas partes íntimas; ela viajaria para Europa

Jovem de 21 anos é presa com drogas nas partes íntimas e estômago tentando viajar para Europa (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Federal prendeu uma jovem de 21 anos, no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, tentando embarcar para a Europa levando cápsulas de cocaína nas partes íntimas e no estômago. Após ser autuada em flagrante por tráfico internacional de drogas, ela foi levada a um hospital para remoção dos entorpecentes.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (21). Segundo a PF, a jovem é natural de Teresina, no Piauí, mas atualmente mora na cidade de Timon, no Maranhão. Lá, um trabalho de investigação da Polícia Civil apontou que a garota estava sendo usada como “mula” por um grupo criminoso, com o objetivo de enviar drogas ao exterior.

Assim, essas informações foram compartilhadas com a PF, que identificou a jovem e fez a abordagem enquanto ela tentava seguir viagem em Guarulhos. Durante exames de raio-x, foi comprovado que ela levava as cápsulas de cocaína tanto no estômago, quanto nas partes íntimas.

Após receber atendimento no hospital, a jovem seguiu sob custódia, à disposição dab Justiça. O nome dela não foi revelado pelas autoridades, assim, não foi possível localizar sua defesa para comentar o assunto.