‘Formação de mulas’: polícia flagra grupo que era treinado a engolir drogas e levá-las para Europa

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar descobriu um “centro de formação de mulas” que funcionava em um imóvel na Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo. Na madrugada desta quinta-feira (23), um homem de 24 anos, suspeito de aliciamento para tráfico internacional de drogas, foi preso no local. Além dele, 33 pessoas, que eram ensinadas como engolir entorpecentes para levar à Europa, foram detidas e liberadas após depoimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a polícia recebeu uma ligação, através do Disque Denúncia, de que o imóvel era usado para recrutar e treinar as “mulas”, como são chamadas as pessoas que ingerem drogas a fim de traficar para outros países.

Assim, os agentes foram até o endereço, na Rua Santa Bibiana, onde flagraram o homem que ensinava como era possível dilatar o estômago para a ingestão das cápsulas com entorpecentes.

Ainda segundo a SSP-SP, os 33 detidos, que além de São Paulo são naturais do Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, confessaram que treinavam para engolir as drogas. O objetivo era fazer o transporte para a Europa, principalmente para países como França, Holanda, Espanha e Irlanda.

O grupo foi levado até a sede da Polícia Federal, onde as “mulas” foram ouvidas e liberadas. Já o homem que as treinava permaneceu preso.

Na casa, os PMs apreenderam 38 passaportes, 1 mil porções de pasta base de cocaína que estavam prontas para ser engolidas, além de anotações do tráfico e cartões bancários.

