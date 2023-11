Defesa Civil emite alerta de rajadas de ventos de até 80 km/h em várias regiões de São Paulo

A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes chuvas e ventania em diversas regiões do Estado de São Paulo entre esta quinta-feira (23) e o próximo sábado (25). Segundo o órgão, as rajadas podem marcar entre 40 km/h e 80 km/h.

Neste período, além do vento forte, a Região Metropolitana de São Paulo pode ter uma chuva acumulada de até 175 milímetros. O mesmo é previsto para a região de Campinas e Sorocaba, no interior paulista, além do litoral norte.

Na manhã de hoje, a Capital Paulista ficou em alerta para alagamentos das 5h45 às 8h40. A medida abrangeu todas as regiões, além das marginais Pinheiros e Tietê. Depois que as áreas de instabilidade perderam força, ela deixou de vigorar, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Já as pancadas entre 100 e 120 mm estão prevista para as imediações de São José dos Campos, Serra da Mantiqueira, Presidente Prudente e Marília, Baixada Santista, e também Itapeva, Bauru, Vale do Ribeira, São José do Rio Preto e Araçatuba.

Chuva moderada, ou seja, até 70 mm, é esperada para a região de Araraquara, além das regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Queda nas temperaturas

Após dias de calor intenso, a aproximação de uma frente fria deve deixar os termômetros mais amenos em São Paulo. Hoje, eles oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 29°C.

Já na sexta-feira (24), os ventos vindos do Sul facilitam a entrada de umidade e a formação de nuvens, deixando o dia nublado e com chuva leve. A temperatura também deve cair, com mínima de 16ºC e máxima de 21ºC.

