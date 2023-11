Carro queimado, agressão: o que se sabe sobre caso de jovem que expôs suposta traição do pai com o marido

Sogro é espancado após incendiar carro do genro em Araraquara, no interior de SP (Reprodução/Twitter)

A Polícia Civil investiga uma briga entre familiares que resultou em um carro incendiado e um homem espancado em Araraquara, no interior de São Paulo. A confusão teria começado depois que uma jovem expôs nas redes sociais que seu pai mantinha uma relação com seu marido. Enfurecido, o sogro teria ateado fogo ao veículo do genro e depois foi agredido por populares. Ele sofreu ferimentos e precisou ser hospitalizado.

O assunto tem agitado as redes sociais nos últimos dias, com várias versões sobre os fatos. No entanto, a polícia informou que já intimou os envolvidos para os devidos esclarecimentos sobre a motivação da briga.

A confusão ocorreu no bairro Valle Verde, no último domingo (19). Conforme a investigação, um homem de 45 anos ateou fogo ao carro do genro, de 25, que estava estacionado na Avenida Lázaro Machado. Alterado, o homem ainda teria jogado garrafas de vidro em frente a casas nas proximidades e uma mulher chegou a ficar ferida por estilhaços, mas não quis registrar uma denúncia.

Populares que viram o ataque imobilizaram o homem e passaram a agredi-lo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que ele estava caído no chão, enquanto era espancado a chutes e até cadeiradas. O genro não estava no local dos fatos.

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, onde foi ficou internado em observação. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele ou se já recebeu alta.

O caso foi registrado como dano e lesão corporal e segue em investigação na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade. Os envolvidos devem prestar depoimento nos próximos dias.

A reportagem não conseguiu contato com a filha, o genro e o sogro até a publicação desta reportagem.

Traição seria motivo da briga

A motivação real do caso ainda é apurada, mas nas redes sociais circula a informação de que tudo começou no dia 15 de novembro, quando a filha do homem expôs vídeos íntimos do pai e do marido em um motel da cidade. Segundo ela, o material foi encontrado no celular do genitor e, inconformada, ela decidiu contar para todo mundo.

A jovem também compartilhou prints de conversas no WhatsApp que mostravam uma suposta relação amorosa entre os dois. Assim, após descobrir a traição, a mulher teria terminado o relacionamento com o marido.

Depois disso, ela teria quebrado os vidros do carro do companheiro. Posteriormente, foi a vez do pai dela ir tirar satisfações e incendiar o veículo. Em vídeos, o homem aparece falando sobre relações sexuais que mantinha com o genro.

A repercussão do caso foi muito grande e o assunto ficou entre os mais comentados no “X”, antigo Twitter, nos últimos dias.

