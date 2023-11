Saiba quem é a jornalista grávida que morreu vítima de pneumonia e infecção generalizada

A jornalista Elaine Santos, de 38 anos, que estava grávida de 23 semanas, morreu vítima de pneumonia e infecção generalizada, no interior de São Paulo. Ela apresentava quadro de insuficiência respiratória, mas o estado de saúde se agravou. O bebê também não resistiu e faleceu.

Elaine foi internada na manhã da última segunda-feira (20) em um hospital em Lorena, no interior paulista. Houve piora e, na manhã de terça-feira (22), a morte dela e do bebê foram confirmadas.

A jornalista trabalhava há mais de 15 anos na TV Canção Nova, sediada em Cachoeira Paulista, cidade na qual ela morava. Elaine iniciou seu trabalho na emissora católica em 2008, como estagiária, e desempenhou diversas funções ao longo da carreira. Em agosto deste ano, assumiu como apresentadora do “Canção Nova Notícias”.

Nas suas redes sociais, Elaine se definia como “apaixonada” pela sua profissão. “O jornalismo me escolheu e eu o escolho todos os dias. Que venham os próximos desafios, as aventuras, as oportunidades”, escreveu ela no LinkedIn.

No seu perfil no Instagram, ela costumava compartilhar como era sua rotina de trabalho, mas também mostrava sua família. A jornalista era casada com Fernando Toledo desde 2015. Eles têm um filho, de 3 anos, e agora esperavam por mais um menino.

Em nota, a Canção Nova Notícias lamentou a morte da apresentadora. “Retirou o véu de nossos olhos e nos fez entender que a vida é fugaz e não sabemos quanto tempo temos uns para os outros. Por isso precisamos sempre tornar o percurso mais suave e leve, repletos de sorrisos e longe daquilo que não nos constroem como irmãos e como pessoas que buscam a santidade”, disse o texto.

