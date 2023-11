“Quero transar com ele”: professora confessa ter beijado aluno em escola no litoral

Após denúncia da mãe de uma aluna, uma professora de uma escola da Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi demitida por beijar um aluno de 14 anos, do 9º ano do ensino fundamental. Na mensagem de texto enviada a uma aluna, a professora confessou que o beijou e queria transar com ele. “Só o beijo não deu conta”, disse.

Na mensagem, ela contou para a aluna, a quem disse confiar, que encontrou o estudante e um amigo na rua e eles foram ao mercado. Depois disso, eles a acompanharam até sua casa. “Aí, aconteceu”, disse. “Ainda vou dar para o [...], isso é certeza”, disse.

Mas a mensagem foi interceptada pela mãe da aluna com a qual a professora havia confessado o beijo, e ela entrou em contato com a diretoria da escola para denunciar o assédio sexual.

Mensagens trocadas pela professora com aluna (Reprodução)

Por conta do vazamento das mensagens, a estudante e o amigo dela passaram a receber ameaças de colegas, que acharam que eles tinham denunciado a professora. O jovem [amigo da estudante] foi cercado por três alunos, entre eles o que tinha beijado a professora, e espancado, a ponto de ter que ser hospitalizado.

A mãe do garoto agredido disse que isso só aconteceu por que a diretoria permitiu que os alunos tivessem acesso ao nome da pessoa que denunciou a professora.

A Prefeitura da Praia Grande informou que a professora foi demitida por má conduta e a direção da escola reportou o caso ao conselho tutelar, que deve tomar as medidas legais no caso. (Com G1)