Menino que comeu lagartixa volta a ser internado no DF

O garoto de 11 anos que foi induzido pela madrasta a comer lagartixa, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, voltou a ser internado nesta terça-feira com sintomas de desidratação, vômito e diarreia.

Segundo a mãe do garoto, ele voltou a sentir-se mal na segunda-feira com dor de cabeça, fraqueza e mal estar por conta da infecção no intestino. “A flora intestinal dele está toda bagunçada devido ao tanto de bactéria que tem no corpo dele. Foi isso que o médico explicou”, explicou Raquel de Souza.

Raquel explicou que até hoje ele não consegue se alimentar direito e come somente frutas e água de coco, “Desde que comeu a lagartixa, todos os dias ele sente algo, dor de cabeça, vômito, diarreia, fraqueza, febre, falta de apetite”, disse a mãe.

O garoto passou novamente por consulta médica nesta terça-feira e foi liberado, mas deve voltar nesta quarta para pegar o resultado dos exames e passar por nova avaliação médica.

Atual sogra do pai chegou a temperar a lagartixa

O garoto passava o final de semana na casa do pai e da madrasta, quando a atual sogra do pai falou ao menino que antigamente ela comia lagartixa para não passar fome

A madrasta disse em depoimento que o menino ficou curioso e caçou quatro lagartixas para provar. A mãe da madrasta limpou o animal, temperou com limão e fritou para o menino comer.

No dia seguinte, o garoto começou a passar mal e foi internado com vômitos intensos e urina escura. No hospital, os médicos detectaram grave infecção intestinal.