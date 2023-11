Médico fisiculturista morre após hemorragia no fígado; família nega uso de anabolizantes

Médico, fisiculturista e influenciador digital Rodolfo Duarte Ribeiro dos Santos, de 33 anos, morreu após parada cardíaca, decorrente de um quadro de hemorragia no fígado (Reprodução/Instagram)

O médico, fisiculturista e influenciador digital Rodolfo Duarte Ribeiro dos Santos, de 33 anos, morreu no último domingo (19) após sofrer uma parada cardíaca, decorrente de um quadro de hemorragia no fígado. Ele estava internado em um hospital particular, em São Paulo. A confirmação do óbito foi feita pela noiva dele, a também fisiculturista Caroline Sanches.

Natural de Monte Santo de Minas, no interior de Minas Gerais, Rodolfo era especializado em medicina do esporte e tinha uma clínica em Moema, na Zona Sul da capital paulista. Ele a noiva, que também é nutricionista, trabalhavam juntos no local.

Nas redes sociais, ele tinha mais de 10 mil seguidores, que acompanhavam suas dicas voltadas aos cuidados com o esporte, sobre fisiculturismo e sua rotina com a noiva.

Após a repercussão da morte, passou a circular na internet a informação de que ele morreu por causa do uso de anabolizantes. Porém, a clínica Abbas Duarte e a família do médico negaram e ressaltaram que ele “sofreu uma parada cardíaca após um quadro de hemorragia decorrente de um adenoma no fígado”, problema que ele já tratava.

“A família e os associados de Rodolfo repudiam ilações sobre a vida particular do profissional, especialmente em um momento tão dolorido, no qual se pede respeito”, destaca a nota.

Rodolfo foi enterrado na segunda-feira (20) em sua cidade natal, em Minas Gerais.

