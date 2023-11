Ladrão folgado interrompe roubo para fazer churrasco e acaba preso em Minas Gerais

Um ladrão mineiro muito pouco preocupado com o relógio invadiu um sítio na zona rural da cidade de Dona Euzébia para roubar os fios da casa e vender o cobre, porém antes de fugir ele resolveu dar uma olhada na geladeira. A notícia é do Metrópoles.

Como não tinha ninguém em casa, ele não estava com muita pressa e quando descobriu dentro do freezer da geladeira carne e cerveja, não pensou duas vezes: interrompeu o roubo para fazer um churrasquinho no local.

Mas ele esqueceu de que a casa podia não ter ninguém, mas tinha dono e em algum momento ele chegaria, e foi o que aconteceu. No momento em que o dono chegou, ele pegou suas coisas e saiu correndo do local, conseguindo fugir da propriedade.

LEIA TAMBÉM: Menino que comeu lagartixa volta a ser internado no DF

Mas o dono do sítio tinha câmeras dentro de casa e ele imediatamente puxou as filmagens, chamou a polícia e reconheceu o ladrão baladeiro, que não conseguiu se esconder por muito tempo na cidade pequena do interior mineiro.

Preso, a polícia descobriu que o ladrão já cumpria medida cautelar e deveria estar usando tornozeleira eletrônica, mas ele havia tirado o equipamento. Essa era a quarta vez que ele era sentenciado e havia tirado a tornozeleiro, descumprindo a medida judicial. Ele foi encaminhado à delegacia local e preso.