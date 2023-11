Frente fria e ciclone no sul do país devem trazer frio e chuva para a região sudeste

Um novo ciclone extratropical se forma na noite desta quarta-feira na costa catarinense e associada à frente fria que passa pelo Rio Grande do Sul em direção ao oceano deve potencializar a tendência de chuvas fortes em quase todo o país nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão em alerta para fortes chuvas durante todo o dia e na madrugada de quarta para quinta-feira.

Na região sudeste, o ar quente predomina, mas cresce o número de nuvens carregadas por toda a região e a previsão e de sol com pancadas de chuva em qualquer momento do dia, com alerta para temporais isolados em São Paulo.

Em função da massa de ar frio que atravessa o sul, a temperatura deve começar a cair no sudeste do país, e em São Paulo, nos próximos dias. Nesta sexta-feira a temperatura máxima ainda está na casa dos 30ºC, mas na sexta o dia já amanhace mais nublado e a máxima prevista não deve passar dos 23ºC.

O sábado e domingo serão dias mais frios e chuvosos, com máxima de 23ºC e madrugadas geladas, com temperaturas de até 15ºC. As pancadas rápidas de chuva devem fazer parte da rotina dos próximos dias, de acordo com a meteorologia.

No litoral paulista, a chuva deve ser constante nos próximos dias e mais intensa em algumas regiões. No interior de São Paulo, sobretudo no centro-oeste e sul do estado, há condições maiores de temporais localizados.