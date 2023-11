Ex-lutador que matou esposa e tirou corpo de casa em carrinho de compras pega 14 anos de prisão

O empresário e ex-lutador de MMA Luis Paulo Lima dos Santos foi condenado a 14 anos de prisão, em regime incialmente fechado, pela morte da esposa, a professora Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, de 26 anos. A vítima foi assassinada em novembro do ano passado, na frente do filho, e teve seu corpo retirado do apartamento em que morava, na Zona Leste de São Paulo, em um carrinho de compras.

O julgamento foi realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, na terça-feira (21), onde testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas. A sentença saiu à noite, quando foi determinado que o réu não poderá responder em liberdade.

A defesa do ex-lutador não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

A professora foi vista com vida pela última vez no dia 4 de novembro de 2022, quando apareceu em imagens de câmeras de segurança entrando no prédio em que morava, na Vila Matilde, por volta das 21h30. No dia seguinte, pouco antes das 21h, o marido dela foi filmado no saguão com um carrinho de compras vazio. Quatro minutos depois, ele voltou carregando o equipamento, já coberto com lençóis.

Segundo a polícia, o corpo de Ellida estava dentro do carrinho. Em seguida, ele colocou a vítima no carro e só deixou o local na madrugada do dia 6 de novembro. Horas depois, ele voltou para casa segurando o filho do casal, de seis meses.

No dia 7 de novembro de 2022, o ex-lutador esteve em uma delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da esposa. Na ocasião, ele disse que ela saiu de casa para ir até a Rodoviária do Tietê, na Zona Norte da Capital, onde deveria embarcar em um ônibus com destino a Campinas, no interior, onde visitaria a mãe. No entanto, ela não chegou ao destino.

Naquele mesmo dia, policiais militares encontraram o corpo da professora dentro de um saco plástico, nas proximidades de um córrego, em Itaquera. Na ocasião, o delegado Bruno Cogan, responsável pelas investigações, disse que o ex-lutador passou a ser considerado o principal suspeito do crime e, ao ser questionado, acabou confessando que matou Ellida.

A professora e o ex-lutador, que também é dono de uma academia, eram casados há um ano. Eles tiveram um filho juntos, que nasceu em abril de 2022.

