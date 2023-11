Cantor sertanejo Luan é indiciado por agredir a própria mãe em briga; vídeo registrou a confusão

O cantor sertanejo Luan foi indiciado pela Polícia Civil por agredir a própria mãe. Ele foi filmado no momento em que discutia com a genitora, a empurrou e ela caiu, batendo a cabeça com força no chão (assista abaixo). A mulher tentou assumir a culpa pela confusão, mas o delegado André Veloso diz que está comprovado que ele cometeu a violência.

VÍDEO: Cantor sertanejo empurra e arremessa a mãe contra o chão durante briga em barhttps://t.co/A9Nl3W4Og8 pic.twitter.com/nY1wbZazDh — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) November 8, 2023

O caso aconteceu na noite do último dia 4 de novembro. As imagens mostram quando mãe e filho discutiam em um bar e a mulher, identificada como Andréia, andava na direção do rapaz e chegou a dar um tapa em seu rosto. Na sequência, Luan empurrou a genitora, fazendo com que ela caísse e batesse a cabeça no chão.

Após a repercussão negativa do caso, Andréia fez uma postagem nas redes sociais assumindo a responsabilidade pela confusão. “A culpa toda foi minha, eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida, aí eu fui para cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis”, disse ela.

Porém, o delegado André Veloso destacou que a mãe passou por um exame de corpo de delito e que ficou comprovada a agressão. Assim, ao site G1, o investigador destacou que ele vai responder por vias de fato em contexto de violência contra mulher.

Procurada, a defesa de Luan afirmou que as acusações feitas não condizem com a realidade dos fatos e que ainda não havia processo, acusação ou julgamento oficializados contra o cantor. Após a confirmação don indiciamento, não foi feita mais nenhuma manifestação.

Quem é o sertanejo?

No perfil pessoal no Instagram, onde ele se define como “cantor e compositor”, Luan soma quase dois mil seguidores.

Já na página oficial da dupla com Marco, onde estão vídeos de shows e informações sobre a agenda das apresentações, são quase sete mil internautas. Os cantores costumam se apresentar em bares e restaurantes em Goiânia e região.

