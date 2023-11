Briga motivada por ciúmes termina com adolescente esfaqueado em escola, em Minas Gerais

Uma briga motivada por ciúmes terminou com um adolescente esfaqueado na porta da Escola Municipal Hélio Pellegrino, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A confusão começou depois que uma aluna apareceu em uma live abraçada a um garoto e o namorado dela foi até o local “tirar satisfações”. Vários estudantes entraram em conflito e um deles, de 15 anos, acabou ferido.

O caso aconteceu na segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, após ver a live em que a namorada aparecia abraçada a um garoto, o namorado dela chamou alguns amigos e ele foram até a unidade escolar. Chegando lá, uma briga generalizada foi iniciada.

O adolescente ferido, que é conhecido como o “brigão da escola”, acabou sendo agredido com um punhal. Conforme a PM, não era ele quem apareceu na live ao lado da garota. O menor foi socorrido com ferimentos no ombro e no rosto e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Os policiais militares apreenderam dois adolescentes, de 16 e 17 anos, sendo que um deles portava um “push dagger”, um tipo de soco-inglês que possui uma pequena faca na ponta. Os menores foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA).

“O delegado ratificou a apreensão dos envolvidos e o procedimento foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude da capital”, informou a Polícia Civil.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido e afirmou que os alunos foram abrigados na escola. A Guarda Municipal também foi acionada para controlar a confusão.