Saiba o que os bandidos que invadiram a mansão da atriz Bruna Lombardi, em SP, roubaram

Três criminosos invadiram na noite deste domingo a mansão da atriz Bruna Lombardi no Morumbi, na zona sul de São Paulo, mas foram presos quando fugiam do local.

A polícia foi alertada por vizinhos que estranharam a movimentação na porta da mansão da atriz e quando chegaram os policiais já encontraram um dos ladrões do lado de fora, em um carro roubado com placa adulterada. Ele imediatamente confessou o crime. Poucos minutos depois, os outros dois saíram pela garagem em um veículo cheio de objetos da atriz. Assim que notaram a polícia, abandonaram o carro e fugiram correndo, mas foram perseguidos e presos momentos depois.

Dentro do carro, os policiais encontraram cerca de R$ 15 mil em objetos pertencentes à Bruna e a seu marido, entre eles uma medalha, chaves da mansão, uma bolsa de Bruna, cartões bancários, controle remoto, uma carteira de habilitação para dirigir nos Estados Unidos, um relógio de pulso avaliado em R$ 250, um óculos de sol avaliado em R$ 3 mil, uma máquina fotográfica de R$ 3 mil, uma câmera filmadora, de R$ 1 mil, lentes para a câmera, no valor de R$ 700, uma garrafa de vinho de R$ 450, um gravador de R$ 500, um par de sapatos da atriz de R$ 1 mil, bijuterias, no valor de R$ 2 mil e um aparelho para ler livros virtuais, no valor de R$ 2 mil.

A atriz é casada com o também ator Carlos Alberto Riccelli há mais de 45 anos. Bruna e seu marido não estavam no imóvel no momento da invasão. Ela está em viagem no exterior, mas fez uma publicação no Instagram nesta segunda-feira agradecendo as manifestações de carinho dos fãs. “Estamos todos bem, família, funcionários e nossos bichinhos”, disse.

Essa mesma mansão também foi invadida por assaltantes em 2018, mas na época Bruna e Riccelli estavam no imóvel e os bandidos fugiram com o fruto do roubo.

Os três ladrões, de 26, 27 e 30 anos tinham uma pistola calibre 380 e eles responderão por furto à residência, receptação de veículo e associação criminosa.