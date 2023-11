Onda de calor: cidade de Minas Gerais bateu recorde do país, com 44,8 graus

Entre todas as cidades que enfrentaram a extrema onda de calor que se propagou pelo país foram registradas as maiores temperaturas da história, mas uma delas bateu o recorde brasileiro.

A cidade de Araçuaí, que fica a cerca de 670 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais, atingiu no último domingo a maior temperatura já registrava em solo brasileiro, com incríveis 44,8º C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até então, o recorde nacional pertencia a Bom Jesus, no Piauí, que teve um novembro de 2005 a marca de 44,7ºC.

Outras cidades brasileiras enfrentaram calor intenso no final de semana, como o Rio de Janeiro, que teve 42,5ºC no sábado. Na semana, algumas cidades do Mato Grosso do Sul também ficaram acima dos 40 graus, como Porto Murtinho, de registrou 43,4 graus e Corumbá, onde os termômetros alcançaram 42,3 graus.

A chegada de uma frente fria neste domingo quebrou a bolha de calor que dominava a região central do país, mas meteorologistas advertem que com a chegada do verão novas ondas de calor devem surgir nos próximos meses.

As altas temperaturas são reflexos do fenômeno El Niño, que aumenta a temperatura média no Oceano Pacífico Equatorial e gera mudanças climáticas em todo território da América do Sul. Neste ano o El Niño está mais intenso e colaboram para as altas temperaturas as mudanças climáticas em nível mundial, como o efeito estuda.