Meteorologia prevê chuva forte para o estado de São Paulo nos próximos 10 dias

Um canal de umidade no sentido noroeste-sudeste deve trazer fortes chuvas para o estado de São Paulo nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Há previsão para pancadas de chuva em áreas de São Paulo e nas regiões centro-oeste do pais, com volume que pode superar os 50 mm, fortes rajadas de vento e trovoadas para os próximos 10 dias.

A chuva deve continuar até o final do mês e iniciar dezembro com ainda mais intensidade, quando os acumulados de chuva podem superar os 100 mm na parte leste da região sudeste, onde se encontra a capital, região metropolitana e litoral.

Na cidade de São Paulo, as chuvas devem ser freqüentes nos próximos dias, seguindo um padrão semelhante ao do verão, com sol, nebulosidade e chuva se alternando durante o dia.

Na região norte de São Paulo as chuvas caem principalmente nos períodos de tarde e noite.

O maior acumulado de chuvas nos próximos dias, entretanto, deve ser na região centro oeste, no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. De acordo com as previsões meteorológicas, em algumas localidades o volume pode variar entre 150 mm a 200 mm apenas até a próxima terça-feira.

No sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, os volumes não devem ser muito altos, o que é uma boa notícia para os agricultores da região que vem enfrentando chuvas intensas nas últimas semanas, entretanto o norte do estado pode ter mais problemas nos próximos dias com acumulado maior de chuvas.