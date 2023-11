Mega-Sena paga R$ 50 milhões; confira os números sorteados nesta terça-feira

Quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas da Mega-Sena pode levar para casa nesta terça-feira (dia 2) um prêmio estimado em R$ 50 milhões.

Confira as seis dezenas da Mega-Sena desta terça-feira:

05, 13, 39, 51, 58, 60

SORTEIO DA MEGA DA VIRADA

As Casas lotéricas também já estão recebendo as apostas para a Mega da Virada, o maior prêmio das loterias de todos os tempos, que será sorteada no último dia do ano.

Nesta edição, quem acertar as seis dezenas sorteadas pode levar para casa R$ 550 milhões.

Como se trata de uma edição especial, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é pago a quem acertar cinco dezenas, até sair um ganhador.

E, o melhor de tudo, o preço para apostar na Mega da Virada é o mesmo do sorteio normal. O volante simples, com seis números, custa R$ 5. A aposta pode ser feita até o dia do sorteio, mas atenção, quem for deixar para o último dia deve ficar atento ao horário de fechamento das casas lotéricas no último dia do ano.