Mega-Sena: hoje tem sorteio de R$ 51 milhões nesta terça-feira

Hoje tem sorteio milionário da Mega-Sena. Quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa uma bolada estimada em R$ 51 milhões.

O sorteio da Mega será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da caixa no Youtube e Facebook.

Quem quiser tentar a sorte neste sorteio deve efetuar sua aposta até as 19h, horário de encerramento das casas lotéricas. Quem preferir pode apostar online pelo aplicativo da Caixa. O jogo simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 5.

O último sorteio da Mega-Sena foi sábado, quando o mais próximo que chegaram do prêmio principal foram 76 apostas que acertaram a quina, e cada uma delas levou para casa R$ 62.551,38.

SORTEIO DA MEGA DA VIRADA

As Casas lotéricas também já estão recebendo as apostas para a Mega da Virada, o maior prêmio das loterias de todos os tempos, que será sorteada no último dia do ano.

Nesta edição, quem acertar as seis dezenas sorteadas pode levar para casa R$ 550 milhões.

Como trata-se de uma edição especial, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é pago a quem acertar cinco dezenas, até sair um ganhador.