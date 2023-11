Lotofácil 2958 sai para apostador de Goiás

O concurso 2958 da Lotofácil saiu para um apostador de uma pequena cidade do interior de Goiás, chamada Heitoraí. Ele foi o único ganhador do prêmio principal desta segunda-feira e vai levar para casa R$ 932.090,49.

Na faixa dos 14 acertos, 134 apostas foram premiadas com R$ 2.083,56. Também receberam prêmios individuais os apostadores que acertaram 13 dezenas. Foram 6055 e cada um deles ganhou R$ 30.

Os números sorteados nesta segunda-feira (dia 20) foram:

04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retoma nesta terça-feira seu sorteio diário e deve pagar a quem acertar as 15 dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h e custam R$ 3. É possível apostas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Ninguém levou a Quina

A Quina continua acumulada. No sorteio desta segunda-feira, nenhum apostador acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulou para o sorteio de hoje. Nesta terça-feira, quem acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa um prêmio de R$ 6,1 milhões.