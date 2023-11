“Dores na barriga e diarreia”: menino que comeu lagartixa obrigado pela madrasta ainda não se recuperou

Menino de 11 anos ficou internado em estado grave após comer lagartixas fritas pela madrasta, em Formosa, no Entorno do DF (Reprodução/Arquivo pessoal/Pexels)

Já faz mais de uma semana que o menino de 11 anos que comeu lagartixa induzido pela madrasta deixou o hospital na cidade de Formosa, no entorno do Distrito Federal, após ser constatada infecção intestinal grave, mas a mãe do garoto disse que ele segue sentido dores na barriga, diarreia e muita fraqueza.

Raquel Vieira disse que correu para o hospital na semana passada após seu filho ter surtos de vômito e urina preta após ter comido o animal.

“Ele tem tomado remédios receitados pela médica. Ele sente a dor, toma o remédio e ameniza. No entanto, quando o efeito passa, ele torna a passar mal. Agora, meu menino passará por exame de corpo de delito e, depois, se o caso persistir, voltarei com ele em uma unidade de saúde para que exames sejam refeitos”, disse Raquel.

Em conversa pelo WhatsApp, o pai do garoto confirmou que não estava em casa quando isso aconteceu e que o menino estava em companhia da mulher e da atual sogra.

Segundo os investigadores, a atual mulher do pai do garoto havia dito que quando era garota, comia lagartixa para não passar fome, então ele e um amigo caçaram quatro lagartixas e deram a ela. A atual sogra do pai do garoto disse que limpou os bichos, temperou com limão e fritou para os meninos comerem, e que não teve intenção de fazê-lo passar mal.

Nos dias seguintes o garoto passou a vomitar e urinar um líquido preto e os médicos constataram uma infecção grave no intestino, que necessitou tratamento intensivo.