Vídeo: mulher filma momento exato em que raio cai na Pedra da Gávea e mata guia turístico

Uma das turistas que subia a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, gravou o momento em que um raio caiu no clocal, neste domingo, matando o guia de turismo Leilson Souza, de 36 anos.

Karlla Conceição Araújo da Silva, de 26 anos, estava com o marido fazendo trilha no local e eram acompanhadas pelo guia quando o incidente aconteceu. O grupo partiu sabendo que poderia ser pego pela chuva no meio do caminho e decidiu subir, apesar do aviso.

As imagens mostram o momento em que o grupo alcança o topo da trilha e é possível ver o guia, usando boné preto, se afastar do grupo e ir para uma das pontas, quando o raio atinge o local. Karlla disse que todos sentiram o momento do impacto do raio. No vídeo, ela grita no momento que sente o raio.

⚠️VEJA: Mulher filma o exato momento em que raio cai e mata um guia turístico no Rio. O homem, de 36 anos, acompanhava a turista Karlla e seu marido, durante um passeio na Pedra da Gávea. pic.twitter.com/HerWM6QwRH — BAÚ DO TRÁFICO OFC (@TraficoRlq01) November 20, 2023

Segundo ela, os momentos seguintes foram de desespero e seu marido conseguiu ligar para os bombeiros, que mandou um helicóptero para resgatar Leilson, que morreu sentado na beirada do penhasco, enquanto apreciava a vista.

O irmão do guia, que também acompanhava o grupo e estava fazendo curso para seguir na mesma profissão, liderou o grupo na descida do local, que durou duas horas. Todos voltaram para a cidade com segurança, apesar de estarem com os nervos à flor da pele.

A trilhada Pedra da Gávea, uma das atrações turísticas do Rio de janeiro, alterna um percurso de trilhas e uso de corda de rapel, e pode durar até 4 horas — duas para subir e outras duas para descer.